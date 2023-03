Irã e Arábia Saudita concordam em restabelecer relações e reabrir embaixadas após anos de hostilidades

Apoie o 247

ICL

247 - Irã e a Arábia Saudita firmaram um acordo para reestabelecer as relações entre os países e reabrir suas embaixadas em até dois meses, informou a Press TV. Ademais, os ministros das Relações Exteriores das nações se encontrarão em breve.

Segundo o comunicado conjunto, o acordo entre Teerã e Riade foi mediado pela China. O documento foi assinado após vários dias de negociações entre o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e seu homólogo saudita em Pequim.

Ambos os países expressaram gratidão à China, bem como ao Iraque e Omã por terem sediado negociações anteriores em 2021 e 2022.

Conforme divulgado pela Saudi Press Agency, também foi acordada a reativação do acordo de comércio e investimento, assinado em 1998, e do acordo de cooperação em segurança, firmado em 2001.

As partes também concordaram em respeitar a soberania mútua e não interferir em assuntos internos. "O acordo inclui a afirmação do respeito pela soberania dos Estados e a não interferência nos assuntos internos dos Estados", diz o acordo, publicado pela SPA.

As relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita foram interrompidas em 2016, após um ataque às missões diplomáticas sauditas no Irã por manifestantes que protestavam contra a execução do renomado teólogo xiita Nimr al-Nimr pelo reino.

Em 2019, instalações de petróleo na Arábia Saudita foram atacadas por mísseis e drones, e o reino acusou o Irã pelos ataques, bem como por ataques a navios-tanque no Golfo. O Irã negou veementemente as acusações.

Em muitas ocasiões, os Houthis, grupo armado aliado ao Irã no Iêmen, realizam ataques com mísseis e drones na Arábia Saudita, que lidera uma coalizão de combate ao movimento. Em 2022, esses ataques também foram estendidos aos Emirados Árabes Unidos.

Nos últimos meses, contudo, ambas as partes demonstraram interesse em solucionar suas diferenças e restabelecer as relações.

Em entrevista concedida à revista The Atlantic e publicada em setembro do ano passado, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, afirmou que as relações com o Irã deveriam ser desenvolvidas como um país vizinho.

Entretanto, em meio aos recentes distúrbios sociais no Irã, as autoridades do país passaram a acusar a Arábia Saudita de envolvimento e apoio aos tumultos.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.