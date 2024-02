Irã e Catar discutem formas de acabar com a agressão israelense em Gaza

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Irã e do Catar conversaram por telefone em busca de uma solução política edit

247 - Por meio de uma conversa telefônica realizada na terça-feira (6), o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hosein Amir Abdolahian, conversou com o seu homólogo do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e discutiu os últimos acontecimentos regionais e a situação na Palestina.

Durante esta conversa, os dois ministros abordaram os últimos esforços e ações políticas para pôr fim à guerra genocida israelense em Gaza e as iniciativas oferecidas para manter uma trégua, a troca dos prisioneiros e o envio de ajuda humanitária internacional ao enclave palestinp, informa o anal iraniano Hispan TV.

Referindo-se ao jogo entre as seleções de futebol dos dois países na fase semifinal da Copa Asiática das Nações de 2023, no Catar, desejaram sucesso às seleções de seus países.

Nos últimos meses, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Irã e do Catar reuniram-se várias vezes e trocaram opiniões sobre a Palestina, exigindo o fim das atrocidades cometidas por Israel contra Gaza.

