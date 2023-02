Irã e China assinam 20 acordos de cooperação bilateral em vários campos

O Irã abrirá um escritório de representação comercial na China para facilitar as transações com empresários chineses edit

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 14 de fevereiro (Sputnik) - Os líderes do Irã e da China assinaram 20 documentos de cooperação em vários campos, incluindo economia e tecnologia da informação, bem como um memorando de entendimento, em uma reunião em Pequim nesta terça-feira (14).



O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, chegou a Pequim no início do dia a convite oficial do presidente chinês, Xi Jinping. Esta é a primeira reunião Irã-China de alto nível em 20 anos. Um dos objetivos da visita de Raisi foi discutir a implementação de uma parceria estratégica abrangente entre Teerã e Pequim.

>>> Líderes da China e do Irã falam contra a interferência estrangeira em assuntos internos de países



Os documentos assinados envolvem cooperação em gestão de crises, turismo, tecnologia da informação e comunicação, meio ambiente, comércio internacional, propriedade intelectual, agricultura, exportações, saúde e setor médico, atividades de mídia, esportes e patrimônio cultural, informou a agência de notícias iraniana Tasnim.



O Irã também abrirá um escritório de representação comercial na China para facilitar as transações com empresários chineses, disse a agência de notícias, citando o chefe da câmara de comércio Irã-China em Teerã.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.