Irã e EUA suspendem ataques e marcam nova reunião em Doha

247 - Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um entendimento para interromper, por enquanto, ações hostis e permitir a retomada da circulação de embarcações pelo Estreito de Ormuz, uma das rotas de energia mais estratégicas do mundo, segundo a CNN Brasil. A medida foi anunciada neste domingo (28), em meio à escalada militar no Golfo.

Washington e Teerã também concordaram em realizar uma nova rodada de conversas em Doha, no Catar, na terça-feira (30). A reunião deverá tratar dos pontos técnicos do memorando de entendimento que busca conter o conflito e manter aberta a passagem marítima por Ormuz.

“As conversas técnicas devem prosseguir em todas as áreas do memorando de entendimento. Ambos os lados suspenderão as ações hostis por enquanto, e as embarcações poderão transitar livremente”, afirmou uma autoridade americana.

Apesar do anúncio feito por integrantes do governo Donald Trump, ainda não está clara a posição oficial do Irã sobre os termos apresentados. A indefinição mantém o cenário regional sob cautela, sobretudo após dias de ataques, ameaças e incidentes envolvendo instalações militares, navios e áreas sensíveis para o comércio internacional de energia.

A tensão aumentou depois que o Irã lançou mísseis e drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Barein. A ofensiva ocorreu após Trump ameaçar ampliar a ação militar contra a liderança iraniana caso Teerã não respeitasse o acordo provisório para encerrar a guerra.

Em publicação na rede social Truth Social, o presidente americano elevou o tom contra o governo iraniano. “Pode chegar um momento em que não seremos mais capazes de agir com sensatez e seremos forçados a concluir militarmente a tarefa que iniciamos com muito sucesso”, disse Trump. Em seguida, acrescentou: “Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã não existirá mais!”.

Antes do aceno à suspensão das hostilidades, as Forças Armadas dos Estados Unidos haviam informado novos ataques contra o Irã. A ação ocorreu horas depois de um petroleiro ser atingido no Estreito de Ormuz, passagem que Teerã manteve praticamente fechada durante boa parte do conflito.

O Estreito de Ormuz é considerado um ponto crítico para o abastecimento global por concentrar parte relevante do transporte marítimo de petróleo e gás. Qualquer bloqueio prolongado na região tende a pressionar preços internacionais de energia e aumentar a instabilidade nos mercados.

A reunião marcada para terça-feira (30) em Doha será, portanto, um teste para medir a sustentação do acordo provisório. O objetivo imediato é evitar novos ataques e garantir a livre navegação, mas as negociações ainda dependem de avanços diplomáticos em temas mais amplos do memorando de entendimento.