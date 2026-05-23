Irã e Paquistão enviam aos EUA nova proposta para encerrar guerra

247 - Irã e Paquistão apresentaram aos Estados Unidos uma proposta revisada para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Ormuz, em uma nova etapa das negociações diplomáticas conduzidas neste sábado (23). A resposta de Washington ao texto é esperada para domingo (24), as informações são da Reuters.

Segundo duas fontes paquistanesas familiarizadas com as conversas, a iniciativa busca destravar um acordo capaz de pôr fim ao conflito e restabelecer a navegação no Estreito de Ormuz, passagem estratégica para o comércio internacional de energia. A proposta foi encaminhada aos Estados Unidos em meio a tratativas que envolvem Teerã e Islamabad.

Uma autoridade paquistanesa envolvida nas negociações afirmou à Reuters que um acordo provisório para encerrar a guerra no Irã está em sua fase final e foi descrito como “bastante abrangente”. A avaliação indica que os mediadores consideram o texto avançado, embora ainda dependente de uma decisão norte-americana.

A mesma autoridade, no entanto, ressaltou que o processo ainda não está concluído. “Nunca acaba até que seja concluído”, disse, em referência à cautela dos negociadores diante da expectativa de uma resposta formal dos Estados Unidos.

A proposta revisada se concentra em dois pontos centrais: o encerramento da guerra e a reabertura do Estreito de Ormuz. A passagem marítima é considerada decisiva para a estabilidade regional e para o fluxo de petróleo e gás, o que amplia o peso geopolítico das negociações.