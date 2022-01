Irã e Rússia assinam acordos energéticos "importantes", diz ministro do Petróleo iraniano

O ministro do Petróleo do Irã, Javad Oji, disse que importantes acordos no campo de petróleo e energia foram assinados entre empresas iranianas e russas edit

(Xinhua) -- O ministro do Petróleo do Irã, Javad Oji, disse na quinta-feira que importantes acordos e documentos no campo de petróleo e energia foram assinados entre empresas iranianas e russas.

Em entrevista à agência oficial de notícias IRNA, o ministro disse que os dois lados assinaram documentos "importantes" relativos à participação de empresas russas no desenvolvimento dos campos de gás e petróleo do Irã, na construção de refinarias de petróleo e na transferência de tecnologia e equipamentos tecnológicos que o Irã precisa.

Oji, que também é o presidente-conjunto da Comissão Conjunta de Cooperação Econômica Irã-Rússia, disse que o Teerã esclareceu que está comprometido em fortalecer e manter "fortes relações" com Moscou.

Em relação ao papel da Rússia na Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP Plus), uma entidade vagamente afiliada composta pelos 13 membros da OPEP e 10 das principais nações exportadoras mundiais de petróleo que não são da OPEP, Oji disse que "o Irã tem opiniões e decisões semelhantes com a Rússia nas cúpulas da OPEP Plus".

Oji era um membro da delegação iraniana liderada pelo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, para visitar Moscou na quarta-feira.

