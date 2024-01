Irã e Rússia repudiam ataques dos EUA e do Reino Unido contra o Iêmen

Apoie o 247

247 - Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e do Irã, Hosein Amir Abdolahian, denunciaram nesta segunda-feira (15) os ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o Iêmen.

Num comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, os dois ministros “condenaram os ataques massivos perpetrados por um grupo de países liderados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra o território do Iêmen”.

Da mesma forma, Lavrov e Amir Abdolahian repudiaram as atrocidades cometidas por Israel na Faixa de Gaza e exigiram um cessar-fogo imediato e “acesso ilimitado à ajuda humanitária” para a “população civil afetada” no enclave costeiro.

Na sexta-feira passada, os EUA e o Reino Unido atacaram alvos militares das Forças Armadas do Iêmen por via aérea e marítima, resultando em cinco mortes.

As autoridades iemenitas declararam que os agressores pagarão um preço elevado pela sua ofensiva militar e que o ataque não ficará sem resposta.

Um membro do movimento Ansarolá alertou os Estados Unidos para os seus recentes ataques ao Iêmen, garantindo que terá de pagar caro pelos seus crimes.

Os chanceleres da Rússia e do Irã falaram também sobre os “preparativos para o novo acordo intergovernamental” entre os dois países para expandir a cooperação em vários domínios, como o comércio e a economia, os transportes e a logística.

“Adesão mútua aos princípios básicos das relações russo-iranianas, incluindo o respeito pela soberania, integridade territorial e outros princípios estabelecidos pela Carta da ONU”, destacaram.

Em 2022, durante a viagem do Presidente iraniano, Seyed Ebrahim Raisi, à Rússia, os dois países decidiram estreitar os seus laços com o objetivo de reforçar a cooperação bilateral em vários domínios, incluindo o econômico, político, militar e tecnológico.

