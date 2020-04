Irã e Venezuela dizem que estão juntos na luta contra sanções dos EUA

O governo da Venezuela diz que simpatiza com o Irã diante das sanções dos Estados Unidos e exige o levantamento de medidas coercitivas contra as nações edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e seu colega iraniano, Hasan Rohani, reiteraram nesta segunda-feira, em uma conversa por telefone, a denúncia das sanções dos EUA, no momento em que a maior prioridade do mundo é combater a pandemia do coronavírus.

"A Venezuela e o Irã se consolidam diante de todos os ataques do imperialismo e, juntos, superam qualquer dificuldade e alcançam o desenvolvimento integral de seus povos soberanos e independentes", indica comunicado divulgado na segunda-feira (13)pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza.

Os presidentes indicaram que lutarão juntos contra as sanções "cruéis e desumanas" de Washington, que foram estendidas em um momento tão delicado para a humanidade, enfatizando que ambas as nações garantiram sua comunicação efetiva entre especialistas científicos, para trocar experiências sobre boas práticas para combater o vírus, informa HispanTV.



