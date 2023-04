Irã e Venezuela firmam acordos de cooperação na área petrolífera

Apoie o 247

Sputnik - O Irã e a Venezuela assinaram novos documentos e memorandos de entendimento para reforçar a cooperação bilateral na área petrolífera, relatou no domingo (16) a agência iraniana Tasnim.

Durante sua visita a Caracas, Venezuela, Javad Owji, ministro do Petróleo do Irã, e Delcy Rodriguez, primeira vice-presidente da Venezuela, assinaram uma série de documentos de cooperação e memorandos de entendimento para reforçar a cooperação bilateral nos setores da indústria petrolífera.

As áreas incluem o desenvolvimento de campos petrolíferos, renovação de refinarias e complexos petroquímicos e também o comércio de petróleo. Pedro Rafael Tellechea, ministro do Petróleo da Venezuela, e seu homólogo do Irã sublinharam a necessidade de maximizar a capacidade desses complexos.

Segundo os acordos, o Irã exportará serviços técnicos e de engenharia para a Venezuela, além de condensados de petróleo e gás e produtos petrolíferos.

