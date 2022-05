Irã e Venezuela podem assinar uma série de acordos para expandir a colaboração energética

Apoie o 247

247 - A Bloomberg informa que uma delegação persa liderada pelo ministro do Petróleo do Irã, Javad Owji, chegou a Caracas no sábado, 30 de abril. A delegação visitou o centro de refino de Paraguaná, localizado na península homônima no oeste do país, na companhia do presidente da Petróleos de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez.

Tanto Teerã quanto Caracas estão sob sanções dos EUA, que não importam petróleo bruto desses países. No início de março, o presidente venezuelano Nicolás Maduro confirmou que havia recebido uma delegação dos EUA para tratar de "questões de máximo interesse para a Venezuela e o mundo". A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse na época que a delegação foi ao país sul-americano para discutir a segurança energética.

