Irã elogia a decisão do Tribunal Internacional contra Israel e pede um processo urgente contra autoridades do regime israelense

Chancelaria iraniana diz que as autoridades do regime israelense são rechaçadas no mundo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em nota emitida nesta sexta-feira (26), o Irã saudou o povo palestino pelo sucesso obtido pela África do Sul no mais alto tribunal das Nações Unidas.

A nota reitera o apoio do Irã à iniciativa da África do Sul e pediu aos seus homólogos de todo o mundo que apoiem a exigência de punir as autoridades israelenses.

continua após o anúncio

“Hoje, as autoridades do regime israelense são as pessoas mais odiadas pela opinião pública mundial. Elas les devem ser urgentemente levadas à justiça por cometerem genocídio e crimes de guerra sem precedentes contra os palestinos”, afirmou o principal diplomata iraniano, segundo o canal HispanTV..

Amir Abdolahian também destacou que a opinião pública mundial nunca esquecerá o total apoio da Casa Branca aos crimes de Israel contra os palestinianos.

continua após o anúncio

Na sua decisão provisória, o Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) ordenou que Israel tome “todas as medidas ao seu alcance” para prevenir “atos de genocídio” na Faixa de Gaza, impedir que as suas forças cometam genocídio e garantir a preservação das provas do alegado genocídio.

O tribunal forçou Israel a tomar mais medidas para proteger os palestinos, mas não ordenou que encerrasse as operações militares na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que deu ao regime de ocupação um mês para apresentar um relatório sobre as medidas ordenadas.

continua após o anúncio

A África do Sul abriu o processo contra Israel no final de Dezembro, afirmando que as ações de Israel são “de carácter genocida porque visam destruir o povo palestiniano como parte de um grupo nacional, racial e étnico”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: