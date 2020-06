Irã enviará combustível à Venezuela, sempre que seja necessário, diz chancelaria

247 - O embaixador da Venezuela no Irã, Carlos Antonio Alcalá Cordones, afirmou que os dois países desafiaram as ameaças do imperialismo americano para defender seu direito ao livre comércio.

O Irã enviará mais combustível para a Venezuela se o governo bolivariano necessitar, apesar da pressão dos EUA, disse o Ministério das Relações Exteriores do Irã nesta segunda-feira (1º/6).

"Se o governo venezuelano solicitar um novo carregamento, nós o enviaremos para esse país", enfatizou o porta-voz da chancelaria iraniana, Abbas Musaví, em entrevista coletiva.

Ele afirmou que o comércio entre os dois países é "legítimo", pois ambos estão sob "sanções cruéis e unilaterais dos Estados Unidos".

Musaví observou que as duas nações têm o direito de negociar livremente, apesar de os EUA não aceitarem esse fato.

Apesar das ameaças dos EUA, os cinco navios iranianos chegaram em segurança à Venezuela, carregando 245 milhões de litros de gasolina. Washington ameaçou governos, portos, empresas de transporte e seguradoras que poderiam enfrentar medidas de retaliação se ajudassem o transporte do Irã até a Venezuela, informa a Telesul.



