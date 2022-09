Irã equipa 51 cidades com sistemas de defesa civil

Informação é do Ministério da Defesa, preocupado com possível ataque estrangeiro edit

Reuters - O Irã equipou 51 de suas cidades e vilas com sistemas de defesa civil para impedir qualquer possível ataque estrangeiro, disse um alto funcionário do Ministério da Defesa neste sábado (3), em meio a uma escalada de tensões com Israel e os Estados Unidos.

Os equipamentos de defesa civil permitem que as forças armadas do Irã “identifiquem e monitorem ameaças usando software 24 horas de acordo com o tipo de ameaça e risco”, disse o vice-ministro da Defesa, general Mehdi Farahi, segundo a mídia iraniana.

“Hoje em dia, dependendo da força dos países, a forma das batalhas se tornou mais complicada”, disse Farahi, acrescentando que as formas híbridas de guerra, incluindo ataques cibernéticos, biológicos e radioativos, substituíram as guerras clássicas.

Ele não nomeou os países que poderiam ameaçar o Irã.

O Irã acusou Israel e os Estados Unidos de ataques cibernéticos nos últimos anos que prejudicaram a infraestrutura do país. O Irã também acusou Israel, que não confirmou nem negou a responsabilidade, de sabotar suas instalações nucleares.

As tensões militares EUA-Irã também preocupam a região há muito tempo. No último incidente, o Irã apreendeu drones militares dos EUA no Mar Vermelho no início desta semana – mesmo enquanto os dois países buscam negociações nucleares.

