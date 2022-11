Irã espera finalizar acordo de US$ 40 bilhões com a Gazprom em dezembro

Apoie o 247

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou que o país está perto de finalizar o acordo de US$ 40 bilhões (R$ 204,65 bilhões) com a gigante russa de energia, a Gazprom.

Segundo informações confirmadas pelo MRE iraniano e publicadas na agência de notícias Tasnim, o tratado deve ser concluído em dezembro, enquanto as negociações sobre o acordo de energia estão em andamento.

"Concluímos um acordo de cerca de US$ 6,5 bilhões (R$ 32,74 bilhões) com a Gazprom. Esperamos que os acordos restantes, totalizando US$ 40 bilhões (R$ 204,65 bilhões), sejam assinados no próximo mês", informou o MRE.

Aleksandr Novak, vice-primeiro-ministro da Rússia, anunciou na terça-feira (1°) que Moscou e o Irã começaram a trocar suprimentos de recursos energéticos, principalmente produtos petrolíferos, e que também decidiram ampliar o escopo de seu comércio.

Um memorando de parceria estratégica de US$ 40 bilhões (R$ 204,65 bilhões) teria sido assinado em julho pela Gazprom e pela National Iranian Oil Company.

A fim de desenvolver vários campos de petróleo e gás iranianos, bem como realizar projetos de gás natural liquefeito e construir gasodutos, as empresas decidiram investigar a perspectiva de trabalhar em conjunto.

Logo depois, o Irã declarou sua intenção de comprar 9 milhões de metros cúbicos de gás russo, que deverá transitar pelo território da República do Azerbaijão.

A Rússia e o Irã concordaram em assinar um acordo de livre comércio com a União Econômica Eurasiática (UEE) em um futuro próximo, informou Aleksandr Novak na terça-feira (1º).

Ele acrescentou que Rússia e Irã veem oportunidades para a implementação de projetos conjuntos, inclusive na área de construção de máquinas e aeronaves.

O ministro revelou ainda que os dois países já iniciaram a troca de entregas de recursos energéticos, nomeadamente produtos petrolíferos, e concordaram em alargar a lista de bens fornecidos.

Ainda segundo o ministro, o volume de negócios entre a Rússia e o Irã aumentou 36,4%, para US$ 3,3 bilhões (cerca de R$ 16,9 bilhões) em oito meses.

O vice-primeiro-ministro russo disse acreditar que o volume de trocas comerciais, em breve, vai chegar a US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 20,5 bilhões), uma vez que está crescendo a um ritmo recorde.

