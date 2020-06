Irã está em prontidão caso EUA impeçam navegação de petroleiros a caminho da Venezuela

Após as ameaças militares dos EUA contra navios iranianos que se dirigiam para a Venezuela, foi emitida uma ordem às Forças Armadas do Irã para identificar e rastrear vários navios mercantes dos EUA no golfo Pérsico e no golfo de Omã edit

Sputnik - A Marinha do Irã está se preparando para atacar embarcações comerciais dos EUA no golfo Pérsico, se Washington impedir a navegação dos petroleiros iranianos que se dirigem à Venezuela, informou mídia.

Cinco navios-tanque iranianos (Fortune, Forest, Petunia, Faxon e Clavel) chegaram à Venezuela desde 23 de maio para abastecer o país em um cenário de escassez de combustível, tendo transportado um total de 1,53 milhão de barris. Teerã afirmou que continuará os envios se Caracas solicitar mais, apesar das críticas de Washington ao comércio entre os dois países, ambos sob sanções norte-americanas.

"Segundo relatos recebidos [pela agência de notícias iraniana próxima à Guarda Revolucionária do Irã] Noor News, após as crescentes ameaças militares contra navios iranianos que se dirigiam para a Venezuela, foi emitida uma ordem às Forças Armadas do Irã para identificar e rastrear vários navios mercantes dos EUA no golfo Pérsico e no golfo de Omã", informa a Reuters.

Além disso, a Noor News informou que "as opções de ação recíproca foram imediatamente identificadas e monitoradas para possíveis operações".

Apesar de o país caribenho possuir algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, o refinamento de seu petróleo depende de produtos provenientes dos Estados Unidos, que decretaram a suspensão de sua exportação para a Venezuela nos últimos meses.

No final de maio, as autoridades iranianas convocaram o embaixador suíço em Teerã, que representa os interesses dos Estados Unidos na República Islâmica, por causa das possíveis medidas que Washington poderia tomar contra seus petroleiros.

Após essa situação, o embaixador venezuelano na ONU, Samuel Moncada, alertou para a "ameaça do uso iminente de força militar pelos EUA", contra os cinco navios iranianos que transportavam gasolina para a Venezuela, chamando-a de "ato de guerra, estabelecido no direito internacional".

