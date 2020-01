Irã: EUA não têm coragem suficiente para concretizar ameaças

Neste domingo (5), o comandante em chefe do Exército do Irã declarou que aos EUA falta coragem para desencadear um conflito com o Irã edit

Sputnik Brasil - "Duvido que eles [norte-americanos] tenham a coragem para iniciar" um conflito no qual os americanos ameaçaram atacar 52 alvos, disse o major-general Abdolrahim Mousavi, citado pelo canal de televisão IRIB.

Após ameaças do presidente Trump de atacar 52 locais iranianos , o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que ter como alvo objetos culturais iranianos é "um crime de guerra".

O ministro de Tecnologia de Informação do Irã, Azari Jahromi, também comentou o tweet de Trump sobre o ataque contra 52 objetivos iranianos, chamando o presidente norte-americano de "terrorista de terno":

Como o Daesh [organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países], como Hitler, como Gengis Khan!

Eles todos odeiam culturas. Trump é um "terrorista de terno". Ele vai aprender a história muito em breve que NINGUÉM pode derrotar "a grande nação e cultura iraniana".

#VingançaDura

#QassemSoleimani