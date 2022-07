Irã exige que os EUA revoguem as sanções para reativar acordo nuclear

Apoie o 247

TeleSur - O presidente iraniano Seyed Ebrahim Raisi garantiu na segunda-feira que seu país cumpriu seus compromissos sob o acordo nuclear assinado em 2015 e reafirmou que sua reativação exige a remoção de todas as medidas restritivas unilaterais impostas pelo Ocidente contra Teerã.

Em uma reunião com o novo embaixador da Lituânia na nação asiática, Ricardas Degutis, o presidente acusou os Estados Unidos (EUA) e as nações européias de desrespeitarem seus compromissos sob o acordo, também conhecido como o Programa de Ação Compreensiva Conjunta (JCPOA).

Ele criticou os governos dessas nações por aprovarem uma resolução anti-iraniana no Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), apesar de todos os observadores terem declarado que o Irã tem um programa nuclear transparente e legal.

Além disso, ele considerou que ter aprovado este texto no meio das negociações para reativar o PIAC (que estão ocorrendo na capital do Qatar, Doha) foi descarado e contrário às exigências da negociação e do acordo.

O chefe de Estado disse que a revogação do que ele chamou de "sanções cruéis ao Irã" abriria o caminho para um acordo e uma maior cooperação entre seu país e a Lituânia.

Por sua vez, Degutis solicitou a promoção da cooperação econômica e comercial do Irã com os estados membros da União Europeia (UE), incluindo a Lituânia.

Na quarta-feira passada, o Irã e os EUA concluíram uma rodada de negociações indiretas em Doha para quebrar o impasse nas negociações e reavivar o acordo nuclear.

Durante o diálogo, o lado iraniano acusou a Casa Branca de não tomar as decisões políticas necessárias para revogar as sanções e tentar promover uma narrativa anti-iraniana para impedir o renascimento do JCPOA.

As negociações para reanimar a PIAC envolvem o Irã, a Rússia, a China, o Reino Unido, a França e a Alemanha. Os EUA, que agora estão indiretamente envolvidos, se retiraram unilateralmente do acordo em 2018, durante o mandato de Donald Trump.

