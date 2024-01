Irã faz grave ameaça: 'israelenses estão dando seus últimos suspiros'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro da Defesa do Irã, brigadeiro-general Mohammad Reza Ashtiani, ameaçou todos os israelenses ao declarar, nesta terça-feira (9), que eles "estão dando seus últimos suspiros".

Falando à agência Fars sobre o recente ataque terrorista, reivindicado pelo Estado Islâmico, na cidade de Kerman, ocorrido na semana passada, ele sugeriu que Israel estaria por trás do atentado e previu que a ação reflete o iminente colapso do regime sionista.

continua após o anúncio

Israel “está recorrendo a tais medidas e tomando tais ações em vão” para compensar os “fracassos estratégicos” que sofreu na região, disse Ashtiani.



“Os terroristas e os inimigos não chegarão a lado nenhum com estas ações, e estas ações não terão qualquer impacto na sua situação”, disse ele, acrescentando que o regime israelita está “em colapso” e a situação “permanecerá inalterada”.



“O fato é que os sionistas estão a dar os últimos suspiros, estão globalmente isolados pelos crimes hediondos que cometeram em todo o mundo", disse.



Ashtiani também prometeu que o Irã continuará a apoiar a "frente de resistência", apesar das ações de Israel.

Apesar da grave ameaça, Teerã não deve lançar uma campanha militar direta contra Israel. O New York Times informou na semana passada, citando duas fontes familiarizadas com as discussões internas do Irã, que o aiatolá Khamenei instruiu os comandantes militares iranianos a buscarem “paciência estratégica” e evitarem um confronto militar direto com os Estados Unidos, principal apoiador de Israel.

continua após o anúncio

As fontes disseram que ele ordenou aos militares que “limitassem a retaliação” a operações secretas contra Israel ou ataques de milícias por procuração a bases dos EUA na Síria e no Iraque.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: