Irã faz primeiro pedido de importação financiado por criptomoedas

Até meados de setembro, o uso de criptomoedas e contratos inteligentes será generalizado no comércio exterior do Irã com os países-alvo", disse um oficial

247 - O Irã fez seu primeiro pedido de importação utilizando criptomoedas, anunciou o vice-ministro iraniano da Indústria, Minas e Comércio, Alireza Peymanpak, presidente da Organização de Promoção Comercial do Irã.

"Esta semana, o primeiro pedido oficial de importação foi feito com sucesso com criptomoeda no valor de 10 milhões de dólares", tuitou o oficial.



"Até meados de setembro, o uso de criptomoedas e contratos inteligentes será generalizado no comércio exterior do Irã com os países-alvo", disse ele.

O pedido está avaliado em US$ 10 milhões, informou a agência de notícias Tasnim.

O funcionário da organização Ahmad Salehi disse na semana passada que o Banco Central iraniano e o Ministério da Indústria pretendem usar criptomoedas para facilitar o comércio exterior do país.

