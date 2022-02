Irã manterá enriquecimento do urânio a 20% mesmo após acordo nuclear, diz chefe nuclear

Irã negocia suspensão de sanções e retomada do acordo nuclear de 2015 com potências mundiais edit

(Reuters) - O Irã continuará a enriquecer urânio até 20% de pureza mesmo depois que as sanções forem suspensas e o acordo nuclear de 2015 com potências mundiais for retomado, agências de notícias iranianas citaram o chefe nuclear do país nesta sexta-feira.

"O enriquecimento (de urânio) continua com um teto máximo de 60%, o que levou os ocidentais a apressar as negociações, e continuará, com o fim das sanções, em 20% e 5%", disse o chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Eslami.

O acordo de 2015 restringe a pureza com que o Irã pode enriquecer urânio a 3,67%, muito abaixo dos cerca de 90% para armas ou dos 20% que o país alcançou antes do acordo. O Irã está agora enriquecendo em vários níveis, sendo o mais alto em torno de 60%.

Eslami não detalhou ou explicou como o enriquecimento de 20% seria aceitável sob o acordo nuclear de 2015, que o Irã vem tentando reviver por meio de conversas indiretas com os Estados Unidos.

Autoridades iranianas disseram à Reuters mais cedo que o Irã concordou em suspender seu enriquecimento de 20% e 60% se um acordo for alcançado nas negociações de Viena para salvar o pacto de 2015.

Separadamente, um clérigo iraniano disse anteriormente que acabar com o isolamento econômico do Irã ao suspender as sanções bancárias e comerciais de petróleo era a demanda mais importante de Teerã nas negociações com potências mundiais na capital austríaca, Viena.

O Irã pediu na quarta-feira que o Ocidente seja "realista" nas negociações, já que seu principal negociador retornou a Teerã para o que podem ser as consultas finais antes de um possível acordo após meses de conversas indiretas com os Estados Unidos.

"Nossos negociadores fazem o possível para garantir os interesses da nação e sabem que o ponto final é o levantamento de todas as sanções, especialmente sobre bancos e comércio", disse o aiatolá Ahmad Khatami nas orações de sexta-feira em Teerã.

"Se essas sanções não forem levantadas, é como se não houvesse negociações", disse ele à mídia estatal.

O conteúdo geral dos sermões proferidos nas orações de sexta-feira é definido pelo gabinete do líder supremo aiatolá Ali Khamenei, que tem a palavra final sobre a política nuclear do Irã e todos os outros assuntos de Estado.

Após 10 meses de negociações em Viena, houve progresso na restauração do pacto para conter o programa nuclear de Teerã em troca de alívio das sanções, mas tanto Teerã quanto Washington alertaram que ainda existem algumas diferenças significativas a serem superadas.

A maioria do parlamento iraniano, liderado pela linha dura, exigiu em uma carta na semana passada que os Estados Unidos garantissem que não abandonariam um acordo restaurado. A assembleia não votou a carta.

Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que o Irã mostrou flexibilidade ao concordar com "garantias inerentes" de que o governo dos EUA não desistirá de um acordo, já que Washington diz que é impossível para o presidente Joe Biden fornecer as garantias legais que o Irã exigiu.

O Irã insiste na remoção imediata de todas as sanções impostas pelo ex-presidente dos EUA, Donald Trump, em um processo verificável, incluindo aquelas impostas por medidas de terrorismo ou de direitos humanos.

