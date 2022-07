Irã não retomou tentativas de construir armas nucleares, admite diretor da CIA

Apoie o 247

Sputnik - Segundo o trabalho de inteligência dos Estados Unidos, o Irã não retomou esforços para ter armas nucleares, afirmou o diretor da CIA, William Burns, em comentários em um fórum sobre segurança em Aspen, no Colorado.

"Nossa melhor consideração de inteligência é que os iranianos não retomaram o esforço de armas que estava em andamento até 2004 — e depois suspenderam —, então, isso é algo, obviamente, que nós da CIA e toda a comunidade de inteligência dos EUA mantemos um foco muito, mas muito preciso", disse Burns.

Segundo ele, após a retirada dos Estados Unidos do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) — acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano —, o Irã teve a oportunidade de adquirir componentes necessários para a construção de armas nucleares "não em um ano, mas em semanas".

No último domingo (17), o conselheiro sênior do líder supremo do Irã, Kamal Kharrazi, afirmou que o Irã é tecnicamente capaz de produzir uma bomba nuclear, mas nenhuma decisão política sobre essa opção foi tomada.

"Em poucos dias, conseguimos enriquecer urânio em até 60% e podemos facilmente produzir urânio enriquecido em 90%", disse Kharrazi à Al Jazeera.

A declaração ocorreu após o presidente dos EUA, Joe Biden, prometer que Washington fará de tudo para impedir que Teerã obtenha armas nucleares.

