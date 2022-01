Irã "não tem limitação" para estreitar laços com a Rússia, segundo presidente

O presidente iraniano observou que maximizar as interações com vizinhos e aliados está entre as prioridades da política externa da República Islâmica edit

(Xinhua) -- O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, disse na quarta-feira que Teerã não enfrenta limitações para desenvolver relações com Moscou.

O presidente iraniano fez as declarações em uma reunião com seu colega russo, Vladimir Putin, durante sua visita à capital russa, Moscou, segundo o site da presidência iraniana.

O presidente russo, Vladimir Putin, gesticula em sua coletiva de imprensa anual em Moscou, Rússia, no dia 23 de dezembro de 2021. (Xinhua)

Dizendo que o Irã e a Rússia são as duas principais potências da região e do mundo, Raisi observou que "as excelentes relações entre os dois países estão em um nível estratégico e vão melhorar ainda mais".

O entendimento comum dos dois países sobre questões regionais e internacionais prepara o terreno para sua cooperação reforçada, disse ele.

O presidente iraniano observou que maximizar as interações com vizinhos e aliados está entre as prioridades da política externa da República Islâmica, enfatizando que o fortalecimento dos laços bilaterais trará prosperidade econômica a ambos os países e ajudará a garantir a segurança na região e no mundo.

Raisi enfatizou que o combate ao terrorismo e o contrabando organizado de entorpecentes estão entre os eixos da cooperação bilateral.

"A experiência bem-sucedida de cooperação dos dois países na luta contra o terrorismo na Síria pode ser usada no Cáucaso e no Afeganistão", acrescentou ele.

O presidente iraniano observou que "as fronteiras no Cáucaso, bem como a soberania nacional e geopolítica da região, são imutáveis", dizendo que "a infiltração da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Cáucaso e na Ásia Central sob qualquer disfarce ameaça interesses comuns de Estados independentes".

Ele acrescentou que, desde quatro décadas atrás, o Irã sempre se opôs aos Estados Unidos.

Voltando à situação no Afeganistão, Raisi disse que a única maneira de garantir estabilidade e segurança duradoura no país é através da formação de um governo inclusivo que inclua e represente todas as etnias e grupos afegãos.

Em relação à Síria, Raisi destacou a importância de manter a integridade territorial do Estado árabe, lembrando que a soberania absoluta do governo central da Síria sobre todo o país e suas fronteiras internacionais é a única forma de garantir a segurança.

Ele enfatizou que "o ciclo vicioso de ocupantes sendo substituídos por terroristas" na Síria e vice-versa deve ser encerrado.

Os dois presidentes também trocaram pontos de vista sobre a expansão da cooperação no setor de infraestrutura, particularmente a implementação do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, fomento de colaborações nos setores de energia, bancário e elevação do nível do comércio bilateral.

O presidente iraniano chegou a Moscou na quarta-feira para uma visita de dois dias a convite de Putin. Durante a visita, ele também deve discursar na sessão plenária da Duma, a câmara baixa do parlamento russo e participar de reuniões individuais com cidadãos iranianos na Rússia e empresários locais.