Irã nega envolvimento com ataque de drones à base militar dos EUA na Jordânia

Sputnik - Diplomatas iranianos negaram categoricamente o envolvimento de Teerã em um ataque de drones que deixou pelo menos três mortos e 34 feridos em uma base militar dos EUA no nordeste da Jordânia.

Neste domingo (28), o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, acusou as "forças apoiadas pelo Irã" de ataques contínuos às tropas dos EUA e prometeu que o Pentágono responderá quando e onde considerar apropriado. O presidente Joe Biden também garantiu que os EUA responderão.

Uma fonte da Missão Permanente do Irã junto da ONU disse à agência de notícias Irna que “o Irã não tem nada a ver” com o ataque na Jordânia.

O oorta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, sublinhou que “os grupos de resistência na região não recebem ordens da República Islâmica do Irã nas suas decisões e ações, e embora o Irã desaprove a evolução dos conflitos no região, não intervém nas decisões dos grupos de resistência sobre como apoiar o povo palestino ou defender-se a si próprio e ao seu país contra qualquer forma de agressão e ocupação.

Kanani classificou as acusações contra o Irã de "provocativas" e "infundadas".

“É uma manipulação e uma conspiração daqueles que vêem o seu próprio interesse em arrastar os Estados Unidos de volta para um novo confronto na região e fazer com que a expansão e intensificação da crise encobrem os seus próprios problemas”, disse ele.

Segundo o canal de televisão Fox News, o ataque de 28 de janeiro contra as forças norte-americanas no nordeste da Jordânia foi reivindicado pela Resistência Islâmica no Iraque, uma ampla coligação de grupos armados alegadamente apoiados pelo Irã.

