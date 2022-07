Irã: pacto anti-iraniano liderado pelos EUA só criará tensões e semeará divisões no Oriente Médio

Apoie o 247

Sputnik - O Irã vê negativamente a possível criação de um bloco militar entre os EUA, Israel e vários países árabes, que diz serem causadores de problemas no Oriente Médio, e não o contrário.

Os planos dos EUA e de Israel para a criação de uma aliança militar com países árabes contra o Irã apenas aumentarão as tensões regionais, advertiu no sábado (9) Nasser Kanaani, ministro das Relações Exteriores iraniano.

"[...] A entrada de estrangeiros em qualquer processo regional não só não cria segurança e estabilidade, mas trabalhará como um fator causador de tensão e semeador de divisões", relatou a agência iraniana Tasnim, que citou o alto responsável.

Nos últimos meses tem sido discutida a possibilidade de países no Oriente Médio criarem um pacto de segurança visando o Irã, com a agência britânica Reuters citando na quinta-feira (7) fontes indicando que países como Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Kuwait e Omã, além dos EUA e Israel, poderiam compartilhar comunicações e sincronizar sistemas de defesa antiaérea para avisarem e se defenderem de um eventual ataque aéreo iraniano.

No mesmo dia John Kirby, porta-voz da Casa Branca, confirmou que os EUA estavam tentando integrar as capacidades de defesa antiaérea com os países da região "face à ameaça do Irã", algo que foi criticado por Kanaani.

Para ele, Washington aborda tais questões para reforçar sua posição e de Israel sem entender as realidades do Oriente Médio.

