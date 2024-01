Irã pede à Rússia um papel mais ativo contra os crimes israelenses

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Durante um encontro realizado na segunda-feira (22) com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, em Nova York (EUA), o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Hossein Amir Abdolahian, destacou os mais de 100 dias de resistência do povo de Gaza à agressão israelense e o fracasso do regime de ocupação para atingir os seus objetivos.

Reportagem do canal HispanTV informa que o líder iraniano sublinhou que Israel ataca a Síria e o Líbano numa tentativa de desviar a atenção da comunidade mundial do seu retumbante fracasso e impotência no campo de batalha em Gaza.

continua após o anúncio

Amir Abdolahian alertou que as ações brutais do regime genocida de Israel estão a espalhar a instabilidade e a insegurança na região da Ásia Ocidental.

Em outra parte das suas declarações, o principal diplomata iraniano elogiou o nível das relações bilaterais entre Teerã e Moscou e manifestou a esperança de que, na futura visita do Presidente russo, Vladimir Putin, ao Irã, seja assinado um documento de cooperação estratégica abrangente entre os dois países. os dois países.

continua após o anúncio

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano e o seu homólogo russo abordaram a guerra israelense contra Gaza e expressaram preocupação com a possível expansão do conflito em toda a região. O chanceler iraniano pediu um papel mais ativo da Rússia para conter o genocídio israelense.

Por sua vez, Lavrov destacou o estado atual das relações bilaterais Teerã-Moscou e a necessidade de implementar os acordos alcançados entre ambas as partes.

continua após o anúncio

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo criticou a obstrução dos Estados Unidos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) para aprovar um cessar-fogo imediato em Gaza e apelou a uma posição unida dos países árabes em relação à questão palestina.

O regime israelita travou uma guerra genocida apoiada pelos EUA contra o povo da Faixa de Gaza em 7 de Outubro, depois de sofrer uma derrota sem precedentes na Operação Tempestade Al-Aqsa lançada pelo HAMAS em resposta a décadas de crimes do regime contra os palestinianos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: