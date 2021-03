Irã pede apoio do Reino Unido ao acordo nuclear

247 - O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu a adesão do Reino Unido ao acordo nuclear, durante conversação por telefone com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O presidente persa esclareceu que o caminho para a diplomacia é o levantamento das medidas anti-iranianas por parte dos Estados Unidos e o cumprimento de suas obrigações no tratado multilateral, informa a Prensa Latina.

“Estamos todos interessados ​​e prontos para apoiar esse processo”, disse o primeiro-ministro britânico.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.