Irã pede liberação de bilhões de dólares congelados pelos EUA

O país persa estabeleceu essa exigência financeira como parte das negociações para a continuidade do acordo nuclear edit

247 - O Irã pede bilhões de dólares aos Estados Unidos para medir sua "verdadeira intenção" em relação às negociações nucleares, que estão paralisadas desde junho, afirmou o ministro iraniano das Relações Exteriores.

Se os americanos "têm uma intenção verdadeira (de salvar o acordo), devem liberar uma parte de nossas propriedades, por exemplo, dezenas de bilhões de dólares congelados em bancos estrangeiros e devolvê-los ao Irã", disse no sábado (2) Hosein Amir Abdollahian, em entrevista a uma emissora estatal.

As negociações acontecem depois que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse na quinta-feira da semana passada que o tempo pressiona para que Teerã volte ao acordo nuclear.

Desde junho, as negociações entre o Irã e as potências ocidentais para retomar o pacto estão paralisadas. O acordo foi muito enfraquecido com a saída unilateral dos Estados Unidos em 2018, informa o UOL.

