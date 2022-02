Irã pede que Estados Unidos retornem ao acordo nuclear

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores da República Islâmica do Irã enfatizou na segunda-feira (31), a prontidão da nação persa em aceitar um pacto duradouro e confiável, desde que os demais membros do acordo nuclear ajam positivamente em relação aos direitos naturais do país.

Depois de apresentar suas garantias, a nação persa espera que o governo dos Estados Unidos revogue as sanções impostas unilateralmente, informa a Telesul. Segundo a chancelaria iraniana, o país aguarda a posição política dos Estados Unidos, na esperança de obter ótimos resultados que possibilitem a revogação das sanções impostas a Teerã.

"A República Islâmica do Irã apresentou suas idéias inovadoras sobre verificação e garantias por escrito aos participantes das negociações de Viena e está aguardando a decisão política de Washington", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Jatibzadeh.

Nesse sentido, o porta-voz da pasta de Relações Exteriores do Irã, Jatibzade, destacou que a nação desconfia dos EUA, pois foi o país norte-americano o causador da crise, além de reimpor sanções à República Islâmica do Irã.

Da mesma forma, o diplomata especificou que se todas as partes apresentassem suas decisões sobre as demandas iranianas, dentro dos limites do pacto nuclear, ou Plano de Ação Conjunta Abrangente (Jcpoa), a rodada de negociações continuaria avançando com sucesso e sem a necessidade de novos prazos.

Cabe destacar que o diálogo na capital austríaca, após um breve hiato de tempo, está sendo mantido para eliminar as sanções aplicadas contra o Irã, além de revigorar o pacto nuclear de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, na presidência do ex-presidente Donald Trump. Atualmente os EUA participam apenas indiretamente.

