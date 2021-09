Irã permitirá que AIEA faça manutenção em câmeras de monitoramento nuclear

Apoie o 247

DUBAI (Reuters) - O Irã deve permitir que a agência nuclear da ONU faça manutenção em câmeras de monitoramento em instalações nucleares iranianas após conversas neste domingo com o chefe da AIEA, Rafael Grossi, de acordo com o chefe do órgão de energia atômica do Irã e um comunicado conjunto.

As conversas com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Grossi, visavam aliviar o impasse entre Teerã e o Ocidente, enquanto isso ameaça escalar e atrapalhar as negociações para reviver o acordo nuclear com o Irã.

A AIEA disse nessa semana que não houve progresso em duas questões principais: explicar vestígios de urânio encontrados em locais antigos não declarados e obter acesso urgente a equipamentos de monitoramento para que a agência possa continuar a acompanhar partes do programa nuclear do Irã de 2015 lidar.

"Acertamos a substituição dos cartões de memória das câmeras da agência", disse Mohammad Eslami, que dirige a Organização de Energia Atômica do Irã (OEAI), segundo a mídia estatal.

"Os inspetores da AIEA estão autorizados a consertar o equipamento identificado e substituir seus meios de armazenamento, que serão mantidos sob os selos conjuntos da AIEA e da OEAI na República Islâmica do Irã", disseram os órgãos nucleares em um comunicado conjunto.

Grossi deve dar uma entrevista coletiva no aeroporto de Viena após retornar ainda neste domingo, disse a AIEA.

