Irã processará 127 pessoas, de 9 países, por envolvimento no assassinato do general Soleimani

Sputnik - O Irã anunciou que 127 suspeitos estão na lista do Judiciário do país para serem processados ​​por envolvimento e cooperação no assassinato de Qassem Soleimani.

Após o presidente iraniano Ebrahim Raisi afirmar na tarde de ontem (4) que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, deve ser julgado pelo assassinato de general Soleimani, o Judiciário do Irã decidiu agir.

Em um comunicado nesta quarta-feira (5), o porta-voz da Justiça iraniana, Zabihollah Khodayian, disse que o país enviou 11 cartas a nove países exigindo medidas contra os 127 indiciados. As informações são do Iranian Fars.

Irã insiste que o assassinato do general Soleimani seja visto de forma mais séria em âmbito internacional.

Até o momento, o procurador-chefe civil do Irã indiciou dezenas de indivíduos em conexão com o assassinato.

Entre eles o ex-presidente Trump, o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Kenneth McKenzie Jr., e os ex-secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos, Mike Pompeo e Mark Esper.

Ele também disse que o Irã e o Iraque assinaram um memorando de entendimento a esse respeito, acrescentando que dois vizinhos formaram grupos de trabalho.

Os países, em uma declaração conjunta no mês passado, sublinharam sua determinação em identificar, processar e punir os culpados pelo assassinato do general Soleimani.

Ambas nações enfatizaram que os assassinatos foram uma "violação das regras do direito internacional, incluindo as convenções internacionais relevantes sobre a luta contra o terrorismo".