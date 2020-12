Irã refuta acusação de Trump sobre ataque em Bagdá

O Irã refutou as acusações de Trump sobre ataque na capital iraquiana. Para a chancelaria persa, a acusação é uma manifestação do aventureirismo do presidente dos EUA edit

Sputnik - O Irã nega as acusações do presidente norte-americano, Donald Trump, de envolvimento iraniano no ataque à Embaixada dos EUA em Bagdá.

Na quinta-feira (24), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, afirmou que as acusações do presidente norte-americano, Donald Trump, de responsabilidade iraniana pelos ataques em Bagdá são infundadas.

"Como já foi declarado inúmeras vezes, o Irã nega ataques a instalações diplomáticas e residenciais", declarou Khatibzadeh, chamando as acusações de "infundadas e falsas" e acusando os Estados Unidos e aliados norte-americanos de provocação.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano aconselhou Donald Trump a parar de fomentar a tensão e "aventureirismo perigoso em seus últimos dias na Casa Branca", e a "procurar justificativas para suas intrigas em cenários mais plausíveis".

Os Estados Unidos serão responsáveis pelas consequências de quaisquer "ações irracionais", de acordo com o porta-voz da chancelaria do Irã.

No domingo (20), a Zona Verde da capital iraquiana, Bagdá, onde estão localizados edifícios governamentais e embaixadas estrangeiras, foi atingida por vários foguetes. A Embaixada dos EUA relatou danos insignificantes no território de sua missão diplomática.

Na quarta-feira (23), o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu que o Irã é o responsável pelos ataques em Bagdá. Além disso, Trump advertiu que pretende responsabilizar o Irã se algum cidadão norte-americano for morto em qualquer novo ataque no Iraque.

