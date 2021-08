Irã refuta acusações sobre ataque no Mar de Omã

247 - O Irã refutou nesta segunda-feira (9) as acusações feitas pelo Reino Unido sobre o envolvimento da República Islâmica no ataque a um petroleiro contratado por uma empresa israelense no Mar de Omã, informa a Prensa Latina.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Saeed Khatibzadeh, disse que a segurança no Golfo Pérsico é uma linha vermelha no país e as autoridades fizeram tudo o que estava ao seu alcance para sua garantia.

A declaração foi em resposta às afirmações do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, que, segundo ele, não são novas e fazem parte de uma cadeia de declarações irresponsáveis nos últimos anos.

"Aconselho vivamente o governo britânico a prestar atenção às suas responsabilidades e deveres", acrescentou ele.

As falácias de apoio emitidas por Israel, disse Khatibzadeh, mostram a sua posição tendenciosa.

Infelizmente, acrescentou, no Mar Vermelho e em outras vias marítimas, o terrorismo estatal israelense e o silêncio de governos como o Reino Unido e os EUA é evidente, sublinhou ele.

Nos últimos dias, o navio Mercer Street foi alvo de um bombardeamento com drone no Mar de Omã que deixou dois mortos, o capitão britânico do navio e um guarda de segurança romeno.

Tel Aviv, Londres e Washington acusaram Teerã de estar por trás do ataque, apesar da negação total deste último.