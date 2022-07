Irã rejeita acusação dos EUA sobre fornecimento de drones à Rússia para guerra na Ucrânia

Apoie o 247

Agência Tasnim - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou comentários do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA de que Teerã forneceria à Rússia drones avançados para uso na guerra na Ucrânia, dizendo que a cooperação entre Irã e Rússia em tecnologias modernas remonta a antes da guerra.

Questionado por repórteres sobre os comentários recentes do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, de que o Irã está vendendo tecnologias modernas para a Rússia, Nasser Kanaani disse na terça-feira: “A história da cooperação entre a República Islâmica do Irã e a Federação Russa na esfera de uma série das tecnologias modernas remonta a antes do início da guerra na Ucrânia, não tendo ocorrido recentemente nenhum desenvolvimento específico a este respeito".



“A posição da República Islâmica do Irã sobre a guerra na Ucrânia é bastante clara e foi oficialmente declarada várias vezes”, acrescentou.



Kanaani disse que a autoridade americana fez tal afirmação enquanto “os EUA e os europeus vêm transformando países ocupantes e agressivos, inclusive na região da Ásia Ocidental, em um estoque de suas diversas armas letais há anos”.



O porta-voz iraniano sublinhou que sem as armas ocidentais, o regime sionista não poderia continuar com atos de agressão, crimes e ocupação nos territórios palestinos por mais de sete décadas.



Seus comentários vieram depois que Sullivan disse a repórteres na segunda-feira que os EUA acreditam que a Rússia está se voltando para o Irã em busca de “centenas” de veículos aéreos não tripulados, incluindo drones com capacidade de armas, para uso na guerra na Ucrânia.



Ele disse que não está claro se o Irã já forneceu algum dos sistemas não tripulados à Rússia, mas disse que os EUA têm “informações” que indicam que o Irã está se preparando para treinar forças russas para usá-los ainda este mês.



“Nossas informações indicam que o governo iraniano está se preparando para fornecer à Rússia até várias centenas de UAVs, incluindo UAVs com capacidade de armas em um cronograma acelerado”, afirmou.

