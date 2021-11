Irã rejeita declarações de governos ocidentais sobre seu programa nuclear

O Irã rejeitou nesta segunda-feira (1º) as recentes declarações do Ocidente no G20 sobre seu programa nuclear e condenou a política de "pressão máxima" dos Estados Unidos edit

247 - O Irã rejeitou nesta segunda-feira (1º) as recentes declarações do Ocidente no G20 sobre seu programa nuclear e condenou a política de "pressão máxima" dos Estados Unidos, acusando Washington de querer fragilizar a República Islâmica antes de um eventual retorno das negociações.

França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos reafirmaram durante o G20, realizado no fim de semana em Roma sua "determinação de fazer todo o possível para que o Irã não possa nunca fabricar ou comprar uma arma nuclear".

A diplomacia iraniana rejeitou essas acusações: "A produção de urânio metal e de urânio altamente enriquecido está destinada a usos pacíficos e civis", reagiu o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Saeed Khatibzadeh.

"Deve-se notar que as posições (dos ocidentais) não correspondem à realidade e não darão resultados construtivos", acrescentou à imprensa.

O Irã havia afirmado este ano que iniciou a busca por urânio metal para alimentar em combustível um reator nuclear de pesquisa, um tema sensível já que este material pode ser usado na fabricação de armas nucleares.

O Irã fechou em 2015 um acordo histórico com cinco potências: China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha, que permitiu relaxar as sanções internacionais contra Teerã em troca de limitar drasticamente seu programa nuclear, assim como fornecer garantias de que não buscava desenvolver a bomba atômica.

Mas os Estados Unidos se retiraram do pacto unilateralmente em 2018 e restabeleceram as sanções contra o Irã que, em resposta, começou a violar seus compromissos. Desde junho deste ano, as negociações para retomar o acordo estão paralisadas, informa o UOL.

