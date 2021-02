Irã rejeita mudanças em acordo nuclear

O governo do Irã emitiu declaração rejeitando o ingresso de novos participantes e mudanças no acordo nuclear, o que sinaliza para o agravamento das divergências sobre o tema edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou neste sábado quaisquer novas negociações ou mudanças nos participantes do acordo nuclear de Teerã com potências mundiais, depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que qualquer nova negociação deveria incluir a Arábia Saudita.

"O acordo nuclear é um pacto internacional multilateral ratificado pela Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, que não é negociável, e as partes dele são claras e imutáveis", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Saeed Khatibzadeh, à mídia estatal, informa o UOL.

O Irã defende a continuidade do acordo nuclear assinado com os países membros do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, do qual os Estados UNidos se retiraram durante o governo Trump. Para o Irã, a volta dos Estados Unidos deve ser incondicional. A mesma posição é defendida pela China.

