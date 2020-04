Irã, Rússia e Turquia pedem o cancelamento de sanções contra a Síria

247 - Nesta quarta-feira (22), os ministros das Relações Exteriores do Irã, Rússia e Turquia, Mohamad Yavad Zarif, Sergey Lavrov e Mevlut Cavusoglu, respectivamente, realizaram uma videoconferência para avaliar o desenvolvimento do conflito armado na Síria.

Os ministros concordaram com a necessidade de aumentar as atividades de assistência humanitária à população síria, especialmente durante a disseminação do coronavírus, e reafirmaram sua contribuição para o país árabe através do cumprimento do acordo de Astana alcançado em 2017 e que pede uma solução pacífica para o conflito na Síria.

Além disso, pediram ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterrez, que suspenda as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Essas sanções - opinam - "minam a capacidade da Síria de combater a epidemia", conforme refletido no documento do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa publicado após o final da reunião, informa a Telesul.



