Irã vai enviar mísseis e drones para a Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - O Irã prometeu fornecer à Rússia mísseis terra-terra, além de mais drones, disseram à Reuters dois altos funcionários e dois diplomatas iranianos, uma medida que provavelmente enfurecerá os Estados Unidos e outras potências ocidentais.

Um acordo foi acertado em 6 de outubro, quando o primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, dois altos funcionários da poderosa Guarda Revolucionária do Irã e um funcionário do Conselho Supremo de Segurança Nacional visitaram Moscou para conversar com o governo russo sobre a entrega das armas.

"Os russos pediram mais drones e mísseis balísticos iranianos com maior precisão, particularmente a família de mísseis Fateh e Zolfaghar", disse um dos diplomatas iranianos.

Uma autoridade ocidental informada sobre o assunto confirmou, dizendo que havia um acordo entre Irã e Rússia para fornecer mísseis balísticos de curto alcance terra-terra, incluindo o Zolfaghar.

Um dos drones que o Irã concordou em fornecer é o Shahed-136, uma arma de asa delta usada como aeronave de ataque ar-terra "kamikaze". Ele carrega uma pequena ogiva que explode com o impacto.

Fateh-110 e Zolfaghar são mísseis balísticos de curto alcance terra-terra iranianos capazes de atingir alvos a distâncias entre 300 km e 700 km (186 e 435 milhas).

O diplomata iraniano rejeitou as afirmações de autoridades ocidentais de que tais transferências violam uma resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2015.

"Onde eles estão sendo usados ​​não é problema do vendedor. Não tomamos partido na crise da Ucrânia como o Ocidente. Queremos o fim da crise por meios diplomáticos", disse o diplomata.

A Ucrânia relatou uma série de ataques russos usando drones Shahed-136 de fabricação iraniana nas últimas semanas. O Ministério das Relações Exteriores do Irã descartou nesta terça-feira relatos infundados de que o Irã fornece drones e outras armas à Rússia para uso na Ucrânia, enquanto o Kremlin negou na terça-feira que suas forças tenham usado drones iranianos para atacar a Ucrânia.

Questionado se a Rússia usou drones iranianos em sua campanha na Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin não tem nenhuma informação sobre seu uso.

"É usado equipamento russo com nomenclatura russa", disse ele. "Todas as outras perguntas devem ser direcionadas ao Ministério da Defesa."

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.