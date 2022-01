Irã valoriza diálogo nuclear "positivo" em Viena

Apoie o 247

247 - O Irã avaliou nesta quinta-feira (6) como positivo o diálogo que se realiza em Viena para reativar o Plano Integral de Ação Conjunta (PIAC) ou acordo nuclear, em crise pelo abandono dos Estados Unidos, informa a Prensa Latina.

O chefe da missão negociadora iraniana, Ali Bagheri, afirmou que houve avanços nas negociações que foram retomadas na segunda-feira passada após a pausa no final e início do ano.

Anteriormente, a delegação do país persa apresentou dois projetos aos representantes do grupo 4 + 1 (Reino Unido, França, China e Rússia + Alemanha) que servem de base para as discussões.

Nesses documentos, Teerã exige um levantamento total com a verificação das medidas coercitivas ordenadas por Washington e a seguir retomar o que está estipulado no PIAC original selado em 2015.

Por decisão do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os Estados Unidos deixaram ilegalmente o pacto em maio de 2018 e impuseram as sanções levantadas por consentimento.

Um ano depois, o Irã começou a cortar suas obrigações, embora sem abandonar o tratado multilateral, porque havia trechos que permitiam a tomada de medidas corretivas caso algum dos signatários não cumprisse o que foi firmado.

