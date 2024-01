Iraque classifica ataques iranianos como 'agressão contra soberania'

Apoie o 247

247 - O Iraque considera o bombardeio noturno do Irã à sua região do Curdistão, que matou quatro pessoas, como uma agressão contra sua soberania e segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores do Iraque nesta terça-feira (16), segundo a agência Sputnik.

Mais cedo na terça-feira, uma fonte de segurança no Iraque informou à Sputnik que várias explosões ocorreram em Erbil, perto do Consulado Geral dos EUA e do Aeroporto Internacional de Erbil. Mais tarde, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã assumiu a responsabilidade pelos ataques de mísseis, alegando que visava bases de grupos terroristas anti-iranianos, bem como uma das principais sedes do Serviço Secreto de Inteligência Israelense (Mossad) no Curdistão iraquiano. Os alvos teriam sido destruídos.

"O governo iraquiano expressou sua forte condenação à agressão iraniana contra a cidade de Erbil, expressa no bombardeio de edifícios residenciais com mísseis balísticos, que levou a vítimas civis ... O governo iraquiano considera tal comportamento uma agressão contra a soberania do Iraque e a segurança do povo iraquiano. Isso é um insulto à boa vizinhança e uma violação da segurança da região", disse o ministério em um comunicado.

O Iraque tomará todas as medidas legais em resposta a essas ações, incluindo o registro de uma reclamação junto ao Conselho de Segurança da ONU, segundo o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores do Iraque também disse que chamou de volta o seu embaixador em Teerã para consultas após os ataques do Irã a alvos no país.

A agência de notícias iraniana IRNA também informou no início do dia que os militares iranianos realizaram um ataque retaliatório com foguetes ao território sírio, matando vários terroristas ligados aos recentes ataques mortais contra duas cidades iranianas.

