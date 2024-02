Iraque condena ataque dos EUA em Bagdá

Apoie o 247

Sputnik - O ataque conduzido pelo Exército dos EUA contra Bagdá na noite desta quarta-feira (7) foi rotulado como "uma agressão" pelo porta-voz do Comando Conjunto de Operações do Iraque, Tahsin al-Khafaji.

Segundo al-Khafaji, a ação compromete todos os entendimentos existentes entre os dois países. O ataque a um carro deixou três pessoas mortas e outras duas feridas na região leste de Bagdá.

O porta-voz responsabilizou os EUA e as forças da coalizão pelas consequências perigosas dessas ações, que ameaçam a segurança do país e minam claramente todos os acordos bilaterais. Ele destacou que o ataque representa uma clara violação da soberania iraquiana, colocando a região em situação de perigosas repercussões.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) confirmou que suas forças realizaram um ataque unilateral no Iraque, justificando-o como resposta a ataques contra membros do serviço americano.

O comunicado mencionou a morte de um comandante do Kataib Hezbollah, responsável por planejar e participar diretamente de ataques contra as forças americanas na região.

A agência enfatizou que os Estados Unidos tomarão as medidas necessárias para proteger seu povo, não hesitando em responsabilizar todos aqueles que ameacem a segurança de suas forças.

