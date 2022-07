Iraque condena suposto bombardeio turco em resort no Curdistão; Ancara nega

Apoie o 247

Xinhua - O Iraque condenou na quarta-feira um suposto bombardeio turco em um resort na província de Duhok, na região semi-autônoma do Curdistão, que matou pelo menos oito pessoas.



O presidente iraquiano, Barham Salih, disse em sua página oficial no Twitter que tal bombardeio "é condenado e representa uma violação da soberania e uma ameaça à segurança nacional iraquiana".



O bombardeio ocorreu apesar de "chamadas anteriores para impedir esses atos que violam a lei internacional e os princípios de boa vizinhança", acrescentou.



Em um comunicado, o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhim,i condenou as forças turcas por "mais uma vez cometerem uma violação clara e flagrante da soberania do Iraque e das vidas e segurança de seus cidadãos".



O Iraque se recusa a usar desculpas de segurança para ameaçar a vida de cidadãos iraquianos e atacar o território do Iraque, observou al-Kadhimi, referindo-se às repetidas alegações de Ancara de que suas forças estão caçando membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) escondidos no norte do Iraque.



Uma declaração separada do Ministério das Relações Exteriores do Iraque disse que o Bagdá terá "os mais altos níveis de resposta diplomática, começando com o recurso ao Conselho de Segurança da ONU".



No início do dia, um comunicado do escritório de mídia do Comando de Operações Conjuntas (JOC) disse que oito pessoas foram mortas e 23 feridas, todas turistas, quando um bombardeio de artilharia atingiu um resort na vila de Parakh, na área de Zakho.



Al-Kadhimi, também comandante em chefe das forças iraquianas, ordenou uma investigação imediata sobre o incidente e enviou o ministro das Relações Exteriores e vários comandantes militares ao local para acompanhar, segundo comunicado.



O bombardeio ocorreu no momento em que muitos iraquianos viajavam para resorts nas áreas montanhosas da região curda no norte do Iraque para escapar do calor do verão.



As forças turcas frequentemente realizam operações terrestres, ataques aéreos e bombardeios de artilharia no Curdistão iraquiano, especialmente nas montanhas Qandil, a principal base dos rebeldes do PKK.



O PKK é listado como organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia.

Turquia nega responsabilidade por bombardeio mortal em resort iraquiano

A Turquia negou na quarta-feira a responsabilidade pelo bombardeio mortal, pedindo às autoridades iraquianas que mantenham longe a "influência e propaganda" do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).



"Türkiye realiza sua luta contra o terrorismo de acordo com a lei internacional, com a máxima sensibilidade para a proteção de civis, infraestrutura civil, bens históricos e culturais e natureza", disse o Ministério das Relações Exteriores turco em comunicado, chamando o bombardeio do resort de "um ato de terror".



"Türkiye está pronto para tomar todas as medidas para esclarecer a verdade", observou o ministério, pedindo às autoridades iraquianas que cooperem com Ancara para encontrar os "reais autores do ataque".

