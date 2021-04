Iraque e EUA discutirão presença militar americana

Reunião entre o governo do Iraque e representantes da superpotência será na próxima quarta-feira, quando serão definidos detalhes sobre a presença militar americana no aís árabe edit

247 - Iraque e Estados Unidos discutirão na próxima quarta-feira (7), a presença militar norte-americana no país árabe, segundo nota divulgada neste sábado (3), pelo Comitê de Segurança e Defesa do Conselho de Representantes do Iraque.

Também abordarão outros pontos-chave como economia, política e segurança em uma terceira rodada de diálogo estratégico entre as duas partes, informa a Prensa Latina.

Segundo representantes iraquianos, o país pode defender suas fronteiras sem a necessidade de forças estrangeiras.

O membro desse órgão, Badr Al-Ziyadi, garantiu que o Iraque possui excelentes e avançadas forças de segurança para proteger sua soberania e independência.

Durante as negociações, disse ele, ficará claro que a coalizão permanece no Iraque apenas para treinar e aconselhar os iraquianos contra o grupo terrorista Estado Islâmico.

