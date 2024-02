Iraque proíbe oito bancos locais de realizar transações em dólares americanos

Apoie o 247

Por Timour Azhari

BAGDÁ (Reuters) - O Iraque proibiu a atuação de oito bancos comerciais locais de se fazerem em transações em dólares americanos, tomando medidas para reduzir fraudes, lavagem de dinheiro e outros usos ilegais da moeda americana, dias após a visita de um alto funcionário do Tesouro dos EUA.

Os bancos estão proibidos de acessar o leilão diário de dólares do banco central iraquiano, a principal fonte de moeda forte no país dependente de importações, que se tornou um ponto focal da repressão dos EUA ao contrabando de moedas para o vizinho Irã.

Um raro aliado tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, com mais de 100 bilhões de dólares em reservas mantidas nos EUA, o Iraque depende muito da boa vontade de Washington para garantir que seu acesso às receitas do petróleo e às finanças não seja bloqueado.

Um documento do banco central verificado por um funcionário do banco listou os bancos proibidos.

São eles Ahsur International Bank for Investment; Investment Bank of Iraq; Union Bank of Iraq; Kurdistan International Islamic Bank for Investment and Development; Al Huda Bank; Al Janoob Islamic Bank for Investment and Finance; Arabia Islamic Bank e Hammurabi Commercial Bank.

O chefe da associação de bancos privados do Iraque, que representa os bancos envolvidos, e o Ashur e o Hammurabi não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Reuters está entrando em contato com os outros bancos.

Um porta-voz do Tesouro disse: "Elogiamos as medidas contínuas adotadas pelo Banco Central do Iraque para proteger o sistema financeiro iraquiano contra abusos, o que levou os bancos iraquianos legítimos a obter conectividade internacional por meio de relações bancárias correspondentes".

Em julho de 2023, o Iraque proibiu 14 bancos de realizar transações em dólares como parte de uma repressão mais ampla ao contrabando de dólares para o Irã por meio do sistema bancário iraquiano. A decisão foi tomada após uma solicitação de Washington, de acordo com autoridades iraquianas e norte-americanas.

Os bancos proibidos de realizar transações em dólares têm permissão para continuar operando e podem realizar transações em outras moedas, segundo o banco central.

O principal funcionário do Departamento do Tesouro dos EUA responsável por sanções, Brian Nelson, reuniu-se na semana passada com as principais autoridades iraquianas em Bagdá, discutindo como proteger os sistemas financeiros iraquianos e internacionais contra criminosos, corruptos e terroristas.

O Tesouro anunciou uma ação contra o Al-Huda Bank durante a visita, dizendo que ele estava envolvido no desvio de bilhões de dólares americanos para grupos apoiados pelo Irã.

Uma autoridade sênior do Tesouro disse à Reuters que Washington esperava que o Iraque fizesse mais para ajudar a combater os grupos armados apoiados pelo Irã que operam fora do Iraque após o assassinato de três soldados americanos, que foi atribuído às facções iraquianas de linha dura.

O atual governo iraquiano chegou ao poder com o apoio de poderosos partidos apoiados pelo Irã e de grupos armados com interesses na economia altamente informal do Iraque, incluindo o setor financeiro, há muito tempo visto como um ponto de lavagem de dinheiro.

Ainda assim, as autoridades ocidentais elogiaram a cooperação com o primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, para a realização de reformas econômicas e financeiras com o objetivo de restringir a capacidade do Irã e de seus aliados de acessar dólares americanos e alinhar a economia iraquiana aos padrões internacionais.

(Reportagem de Timour Azhari; edição de Giles Elgood)

