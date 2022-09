Irritado, Malafaia se enrola para explicar presença em Londres e tenta justificar sua ida como um enviado religioso especial

Apoie o 247

Por Laís Gouveia, 247- Como de praxe, Silas Malafaia se irritou ao ser questionado por um repórter o motivo da sua presença na comitiva presidencial brasileira que acompanhou o funeral da Rainha Elizabeth, em Londres.

Malafaia primeiramente criticou a mídia e na sequência ficou confuso ao tentar encontrar algum argumento que justificasse a presença do empresário no local. “Não sei o motivo de Bolsonaro ter me escolhido”.

>>> Malafaia viaja para Londres com Bolsonaro em avião presidencial e com regalias de chefe de estado

Na sequência, optou por logo dar a entender que sua presença possui um cunho de apoio espiritual: “Na morte de um cristão, tem a religiosidade”.

“Na morte de um cristão, tem a religiosidade”, diz Silas Malafaia sobre motivo pelo qual Bolsonaro o levou a Londres.



Pastor também reclamou da cobertura da imprensa. “Imbrochável é o mote porque o cara brincou junto da mulher dele”. pic.twitter.com/WogfvvyAuT — Metrópoles (@Metropoles) September 19, 2022





O empresário evangélico é assunto mais comentado nas redes por não ocupar nenhum cargo público e estar na comitiva de Bolsonaro, que contou até com a presença do maquiador pessoal da primeira-dama. Internautas mais uma vez se irritaram com o uso de dinheiro público no momento em que crianças dividem ovos nas escolas por conta do não reajuste do valor da merenda nas escolas públicas.

