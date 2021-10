Isolado internacionalmente, Bolsonaro tenta encontro com líder da extrema direita italiana

Encontro com o ex-ministro Matteo Salvini estaria sendo articulada por integrantes da comitiva brasileira e assessores do italiano edit

247 - Jair Bolsonaro pretende utilizar sua visita à Itália para se encontrar com o ex-ministro do Interior Matteo Salvini, um dos principais líderes da extrema direita no país. De acordo com a Folha de S. Paulo, o encontro estaria sendo agendado para a próxima terça-feira (2). Bolsonaro, que está cada vez mais isolado internacionalmente, está na Itália para participar da reunião do G20.

Nesta data, porém, Bolsonaro também deverá participar de uma cerimônia em homenagem ao soldado da Força Expedicionária Brasileira (FEB) mortos durante a Segunda Guerra Mundial, na cidade de Pistoia.

Ainda segundo a reportagem, a reunião estaria sendo articulada por integrantes da comitiva brasileira e assessores de Salvini. O italiano foi eleito senador pelo partido extrema direita Liga Norte e costuma se posicionar de maneira xenófoba nas redes sociais. Ele também mantém uma relação próxima com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do ex-capitão.

