Isolamento na Espanha será prorrogado até de 9 de maio

MADRI (Reuters) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, disse neste sábado que pedirá ao Parlamento uma terceira prorrogação, de 15 dias, do bloqueio imposto para conter o surto do novo coronavírus, estendendo as restrições até 9 de maio.

Sanchez manifestou a intenção de relaxar as restrições às crianças, que poderiam sair de suas casas após 27 de abril, mas a permissão estaria “limitada e sujeita a condições para evitar o contágio”, sem fornecer detalhes.

A Espanha começou a aliviar um estrito bloqueio imposto em 14 de março e nesta semana abriu alguns setores da economia, incluindo a manufatura. Mas a maioria das pessoas ainda está confinada em suas casas, exceto para saídas essenciais, incluindo compras de alimentos.

