Israel ameaça atacar Irã por causa de programa atômico

RT - O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, sugeriu que seu país poderia lançar um ataque contra o programa nuclear do Irã, chamando o país de "um problema global" em uma conferência na terça-feira. Ele também criticou o acordo nuclear de 2015 – abandonado pelos EUA em 2018 – e a possibilidade de seu renascimento, embora as negociações nesse sentido não pareçam ir a lugar algum.

“O Irã é um problema global. Não é apenas um problema privado de Israel”, disse Gantz em Jerusalém, durante uma conferência organizada pelo Canal 13 de Israel.

“Somos capazes de prejudicar seriamente e atrasar o [programa] nuclear”, acrescentou, quando perguntado se Israel seria capaz de atrasar o progresso do Irã na criação de uma arma atômica.

O ex-chefe das Forças Armadas israelenses, que foi trazido de volta ao governo interino em junho, insistiu que o acordo nuclear negociado em 2015 era um “mau acordo” que apenas atrasaria temporariamente as ambições atômicas de Teerã. O levantamento das sanções permitiria ao Irã desenvolver sua economia e, eventualmente, legitimar um retorno ao programa nuclear em uma data posterior, argumentou Gantz.

O ministro da Defesa também se mostrou cético sobre as chances de o presidente dos EUA, Joe Biden, reviver o Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA), do qual seu antecessor Donald Trump saiu unilateralmente em 2018.

“Não vejo grandes indicações disso no momento”, disse ele, admitindo que continua sendo uma possibilidade.

O Irã respondeu à decisão de Trump aumentando sua pesquisa nuclear. Os EUA agora exigem um retorno às limitações impostas pelo JCPOA, enquanto Teerã insiste que Washington deve primeiro suspender as sanções que reimpôs. O JCPOA também foi assinado pela Rússia, China, França, Alemanha e Reino Unido.



Embora Gantz acredite que os militares israelenses têm a capacidade de atacar reatores iranianos, o ex-primeiro-ministro Ehud Barak não está tão confiante. Em um editorial para a revista Time na segunda-feira, Barak admitiu que Israel havia destruído a pesquisa nuclear iraquiana e síria em 1981 e 2007, mas que o Irã era diferente.



“Tanto Israel quanto (com certeza) os EUA podem operar nos céus do Irã contra este ou aquele local ou instalação e destruí-lo. Mas uma vez que o Irã é um estado nuclear de fato, esse tipo de ataque simplesmente não pode atrasar os iranianos de se tornarem nucleares. De fato, sob certas circunstâncias, isso pode acelerar sua corrida para montar aquela bomba e fornecer a eles uma medida de legitimidade por motivos de autodefesa”, escreveu ele.



Nada menos do que os EUA emitirem "um ultimato diplomático... apoiado por uma ameaça credível de uma guerra em larga escala" funcionará, disse Barak.



O Irã já tem os “meios técnicos” para produzir uma arma nuclear, mas não tomou a decisão de fazê-lo, disse Kamal Kharrazi, conselheiro sênior do líder supremo Ali Khamenei, no início deste mês. Teerã sustentou que seu programa nuclear é de natureza inteiramente pacífica e que fabricar uma arma atômica seria contra o Islã.

