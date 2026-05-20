Israel amplia prisões na Cisjordânia ocupada

247 - Forças israelenses ampliaram as prisões na Cisjordânia ocupada e detiveram 20 pessoas em Hizma, a leste de Jerusalém, em meio a operações em várias localidades, segundo informações da Al Jazeera.

De acordo com a agência palestina Wafa, citada pela Al Jazeera, as detenções ocorreram no contexto de novas incursões israelenses na região. Além de Hizma, houve registros de prisões em Nablus e Ramallah, bem como em Arrana, al-Ubeidiya, Qalqilya, Qabatiya e Hebron.

As operações também envolveram ações contra infraestrutura civil. No vilarejo de Madama, ao sul de Nablus, colonos israelenses cortaram postes de eletricidade, afetando a rede local de energia.

Na região de Ramallah, tratores militares israelenses demoliram uma fábrica de cimento no vilarejo de Kharbatha Bani Harith, localizado a oeste da cidade. A ação se soma às incursões relatadas em diferentes pontos da Cisjordânia ocupada.

As forças israelenses também invadiram o vilarejo de Deir Abu Daif, a leste de Jenin. O conjunto de operações amplia a pressão sobre localidades palestinas em meio à continuidade das incursões militares e das ações de colonos na Cisjordânia ocupada.