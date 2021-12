Israel anuncia a Washington planos de possível ataque contra Irã, diz mídia

Apoie o 247

Sputnik - O governo israelense acusou Teerã, em diversas ocasiões, de possuir armamento nuclear, mas os iranianos insistem em que seu programa nuclear tem fins unicamente civis. Neste sábado sábado (11), diversas mídias israelenses relataram que o ministro da Defesa do país, Benny Gantz, notificou Washington sobre seus planos de um possível ataque contra Irã.

Durante sua visita aos EUA, onde se reuniu com o secretário de Defesa Lloyd Austin e o secretário de Estado Antony Blinken, Gantz declarou aos funcionários norte-americanos que Tel Aviv já deu instruções aos militares israelenses "para que se preparem para a opção militar", relatou a emissora do Exército israelense, citando fonte de segurança.

O interlocutor da rádio afirmou que o "Irã está próximo de produzir material físsil suficiente para uma bomba nuclear", apesar de não se apressar em "ultrapassar o limite" por compreender a gravidade de um passo como esse.

Por sua vez, a fonte diplomática do The Jerusalem Post indicou que "não houve veto" para o eventual ataque israelense. Em todo caso, segundo os dados do jornal, os norte-americanos não expressaram rejeição das preparações pertinentes de Israel para empreender uma ofensiva contra o Irã.

Após a reunião, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, mencionou "outras opções", caso não haja uma resolução dos desacordos com Teerã mediante a diplomacia, porém não citou explicitamente a intervenção militar.

"Dados os contínuos avanços do programa nuclear do Irã, o presidente pediu à sua equipe que esteja preparada para o caso de a diplomacia fracassar e que devamos recorrer a outras opções, e isso requer preparativos", declarou Psaki, enfatizando que as "opções" poderiam incluir "medidas adicionais para restringir ainda mais os setores que dão rendimentos ao Irã".

