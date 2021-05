Israel anuncia destruição de casas de 12 comandantes do Hamas em Gaza

O massacre de Israel contra o povo palestino destruiu mais de dez casas de comandantes do Hamas nas últimas 24 horas. São foram atingidas na manhã desta terça-feira (18). Mais de 200 palestinos já morreram no confronto edit

Agência Sputnik - As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram ter destruído 12 casas de comandantes do Hamas em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo três na manhã desta terça-feira (18).

As três casas destruídas na manhã desta terça-feira (18) seriam de comandantes que usavam os locais como centros de comando e operações, segundo as FDI.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel, os militares israelenses atingiram nove plataformas de lançamento de foguetes por toda a região da Faixa de Gaza desde as 08h00 (02h00, no horário de Brasília) de hoje.

Moradores de comunidades localizadas a quatro quilômetros da fronteira de Gaza foram aconselhados a permanecerem em abrigos antibombas, enquanto projéteis são lançados por terroristas palestinos contra a área israelense.

Ainda há pouco, as sirenes foram soadas em diversas comunidades, alertando sobre um possível ataque de foguetes na região de Kibutz Kerem Shalom, principal via de travessia comercial para a Faixa de Gaza, que foi reaberta para a entrada de ajuda humanitária.

A travessia foi fechada por Israel na noite de segunda-feira (17), após um grupo do Hamas lançar uma série de foguetes contra Jerusalém.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.